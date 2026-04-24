ゴールデンウィークを前にはしかの感染が急拡大しています。ここからはフジテレビ社会部の中澤しーしー記者に聞いていきます。ポイントは「はしか流行、なぜ感染が拡大しているのか」「ゴールデンウィークは要注意、対策は？」の2つです。2026年のはしかの感染者数はすでに2025年1年間を上回っています。――なぜ異例の流行となっている？この要因は、海外から持ち込まれたウイルスが国内で感染が広がっているとみられます。実は、