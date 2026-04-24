ドジャースのリリーフ左腕、アレックス・ベシア投手（３０）が３月に開催されたＷＢＣの米国代表を辞退した理由を２３日（日本時間２４日）、ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」に明かした。「ここ２年間、『プレーしたい。プレーしたい。プレーしたい』とずっと言い続けてきました。米国代表チームというのは、いつもすごく魅力的な存在でした。１０歳以下、１２歳以下、１５歳以下など、どの年代のチームにもト