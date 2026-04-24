【モデルプレス＝2026/04/24】歌手のhitomiが4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。2つの手作り弁当を公開した。【写真】50歳4児のママ歌手「種類が豊富」花形にんじん・ブロッコリー・揚げ物など2つの手作り弁当◆hitomi、手作り弁当公開hitomiは「今朝もお弁当作り」とコメントし、2段弁当と小ぶりな1段弁当の2つを公開。1段弁当にはわかめやちりめんじゃこの混ぜご飯に卵焼き、肉、花の形にくりぬいたにんじん、いんげ