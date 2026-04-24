【モデルプレス＝2026/04/24】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、4月22日に更新された。ソヒ（SOHEE）の下北沢でのショッピングの様子を公開した。【写真】人気KPOPイケメン「変装なしにびっくり」下北沢ショッピング満喫◆ソヒ、下北沢でのショッピングショット公開投稿では「found the one」というコメントとともに、ソヒの下北沢の路上でのショットや洋服店での買い物の様子を公開。白いTシャツにレザージャ