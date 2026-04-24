セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム アイス?みたいなチョコレート」から、 「クッキー&クリーム」「ベリー&ベリー」の2種を、全国の店舗で4月21日から順次発売している。「セブンプレミアム アイス?みたいなチョコレート」は、チョコレートの中に、ザクザク食感のフリーズドライ素材やクッキー、クランベリーを練り込み、キシリトールやエリスリトールなどを使った「ひんやりコーティング」を施した商品。糖衣の「シ