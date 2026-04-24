オーディション番組『BOYS II PLANET』（Mnet）の派生プロジェクト『PLANET C：HOME RACE』から誕生したボーイズグループMODYSSEYが、破竹の勢いを見せている。MODYSSEYはデビューシングルアルバム『1.Got Hooked: An addictive Symphony』でHANTEOチャート基準30万枚を突破し、今年デビューしたグループの中で販売量2位を記録した。【話題】MODYSSEYメンバー、暴行現場での救出劇が話題にさらに、歴代ボーイズグループのデビュー