食品スーパー「紀ノ国屋」は4月23日から、全国の店舗で、リバティプリント生地を使用した新作トートバッグ「リバティプリント エコバッグ（全3色）」を販売している。価格は各2,750円（税込）。公式オンラインストアでは4月22日から先行販売を開始した。■リバティの華やかな花柄を採用した新作バッグ本商品は、150年以上の歴史を持つイギリスのテキスタイルブランド「LIBERTY FABRICS（リバティ・ファブリックス）」の生地を使用