【Nekojiraイラスト「テアちゃん」】 11月 再販予定 価格：20,900円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「Nekojiraイラスト『テアちゃん』」を11月に再販する。価格は20,900円。 本商品はイラストレター【Nekojira】氏のオリジナルキャラクター「テアちゃん」をフィギュア化したもの。小悪魔のようなセクシーな姿が立体化され、可愛らしい表情にセクシ