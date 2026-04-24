今回、Ray WEB編集部は困った女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のゆうなには、ちょっと困った友だちがいて……？りこはゆうなが克樹のことを好きだと、知っているはずです。彼にベタベタするのは、わざとなのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「友だちよりも男優先？」→「当たり前じゃん」友だちに好きな人を教えると...【