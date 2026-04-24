「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をコンセプトに遊び心あふれるアイテムを展開するOJICOから、サンリオキャラクターズとのコラボTシャツが登場♡大人も子どもも楽しめるデザインで、リンクコーデやお揃いコーデが叶うラインナップは必見です。日常をちょっと楽しく彩る1枚を見つけてみてください♪ つながる＆遊び心デザイン 今回のコラボは、OJICOならではの“つながるデザイン”が魅力