日本の国旗を傷つける行為を処罰する法律の創設をめぐり、自民党はきょう、プロジェクトチームの会合を開き、客観的に損壊したと認識できる行為に対し法律を適用する方針を確認しました。自民党は午後、「国旗損壊罪」の創設をめぐるプロジェクトチームの会合を開き、法案の作成に向けた論点を整理しました。そのなかで法律の必要性を裏付ける根拠として、▼外国に限らず日本でも国旗を損壊する事例が確認されていること、▼SNSの