お笑いコンビ「ジョイマン」の高木晋哉（45）が23日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に相方の池谷和志（45）とともに出演。中学2年生になる愛娘の名前を明かし、共演者を驚かせる場面があった。コンビは2003年に、中学の同級生同士で結成。2008年にラップネタで大ブレーク。しかし、14年には東京・町田モディにてサイン会を開催するも、参加者0人を記録するという“不遇の時代”を経験した。今