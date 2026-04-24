東京都は２４日、麻疹（はしか）の集団発生で学年閉鎖をしている新宿区内の小学校１校について、児童２４人、教職員５人の計２９人の感染が新たに確認されたと発表した。同校での感染者は４７人となった。都はワクチンにより麻疹の発症や重症化を有効に予防できるとして、速やかに接種するよう呼びかけている。都によると、これまでに感染が確認された４７人は、▽９歳以下１２人▽１０歳代２９人▽２０歳代１人▽３０歳代３人