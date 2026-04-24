清水邦広＝2021年8月バレーボール、SVリーグ男子の大阪Bは24日、2021年東京五輪代表の清水邦広（39）が今季限りで現役を引退すると発表した。福井市出身の清水は前身のパナソニックから18シーズンにわたり、オポジット（セッター対角）で活躍。08年北京五輪に出場。膝のけがなどを乗り越え、東京五輪で代表入りした。大阪Bを通じ「チームで過ごした時間は人生そのものであり、何よりの誇り。ここ数年は膝の状態が決して良いと