大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス（HD）」傘下の事業所が障害者就労支援の加算金約150億円を過大受給した問題で、絆HD側が、市が請求した約110億円を支払期限までに払わなかったことが24日、市への取材で分かった。市は督促する方針。絆HDは、就労が難しい障害者に働く場や訓練を提供する「就労継続支援A型」事業所を運営。市内の4事業所では、利用者が一般企業で6カ月以上働くと給付費が加算される制度を乱用し、加