24日の衆議院安全保障委員会で、共産党の田村智子委員長が「宇宙の軍事利用」を批判した。【映像】質問中のヤジを注意した瞬間（実際の様子）田村議員はまず「防衛省が昨年7月に公表した宇宙領域防衛指針では『相手の指揮統制・情報通信を妨げる能力の本格的な運用』ということまで掲げています。通信や偵察にとどまらず、宇宙を主要な戦闘領域とみなして本格的に軍事作戦に利用していくということですね」と切り出した。そ