◇プロ野球ファーム・リーグ 交流戦 中日 2-1 巨人(24日、ナゴヤ球場)ナゴヤ球場で行われている巨人二軍との3連戦初戦に勝利した中日二軍。これで8連勝としています。この日の先発はマラー投手。5回と2/3を1失点のみに抑えると、以降は近藤廉投手、篠粼国忠投手、井上剣也投手、福敬登投手が無失点リレーとしました。打っては初回に知野直人選手が先制ソロ。さらに5回にも知野選手がヒットで出塁し、ゴロの間に進塁すると、