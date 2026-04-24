湖北省十堰市にある青竜山恐竜卵化石群の風化対策工事が21日に全面的に完了した。5年近くにわたる研究開発と現場施工を経て、総面積6260．69平方メートルに及ぶ恐竜卵化石遺跡のすべてにナノ防護コーティングが施された。新華社が伝えた。研究チームの確認によると、恐竜卵化石は約8600万年前に形成されたもので、現存する化石は3000点に上り、高い科学的価値を持つ。湖北省地質科学研究院の上級エンジニアで湖北省地質局古生物化