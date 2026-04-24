広西チワン族自治区人民政府によると、2026年「国際お茶の日」の中国のホストイベントが5月21日から22日まで広西の中心地・南寧市で開催されます。イベントは「シルクロードお茶の香り 知恵を共有」をテーマに、人工知能（AI）によって茶産業を促進し、中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）および世界の茶産業関係者の交流協力プラットフォームを構築することを目指しています。今回のイベントはオンラインとオフラインを合わせた形