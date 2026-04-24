2026年4月24日、韓国メディア・韓国経済は、日本の大手自動車メーカーホンダが韓国の四輪車市場から撤退すると報じた。韓国進出から約23年での決断となり、かつて輸入車販売1位に輝いたブランドの撤退に注目が集まっている。記事によると、韓国法人のホンダコリアは、26年末をもって韓国での四輪車販売事業を終了する方針を明らかにした。今後、韓国では二輪車事業に経営資源を集中する一方、既存顧客向けの車両の維持管理、部品供