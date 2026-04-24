AKB48の小栗有以さんは4月23日、自身のInstagramを更新。金髪ボブのウィッグを着用した姿を披露しました。【写真】小栗有以の金髪ボブ姿「きゃりーちゃんみたい」小栗さんは「『即完！コント劇場』〜ガク兄妹の生活〜。YouTubeにて公開されました！新鮮な髪型でウキウキしました。ゆ〜くりゆるゆるな兄弟です」とつづり、4枚の写真を投稿。1、4枚目は金髪ボブのウィッグにメガネを合わせた小栗さんと、お笑いコンビ・真空ジェシカ