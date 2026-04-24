Image: Vadim Yuryev / X iPad mini持ち歩かなくても済みそう！今秋登場するのでは？と噂されている折りたたみiPhone（仮称：iPhone Ultra）。サイズ、デザイン、画面の仕様についてさまざまな噂が聞こえていますが（噂まとめはこちら）、最近になって金属製のダミーモデルだと主張される筐体がリーカーによって投稿されはじめています。そして今日もまた、新たな情報が！iPhone Ultra metal