北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員が任意の事情聴取を受けていることが分かりました。警察の現場検証が続く北海道旭川市の旭山動物園の近くから中継です。私はいま、旭山動物園の旧東門付近に来ています。私の後ろ側に見えますフェンスの奥に建っているベージュ色の建物が、現場と思われる焼却炉です。こちらの付近、民家などはなく、非常に人通りも少ないような場所となっています。１時間ほ