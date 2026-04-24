鹿児島県の種子島宇宙センターで行われたH3ロケット6号機のエンジン燃焼試験＝3月15日（JAXA提供）宇宙航空研究開発機構（JAXA）は24日、昨年12月の失敗から運用停止が続いていたH3ロケットの試験機を、6月10日に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表した。予定時刻は午前9時53分から11時52分。失敗した8号機の原因調査で判明した問題を修正して実機を飛ばし、裏付けとなるデータを取得する。その後、主要な衛星や