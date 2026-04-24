JRAは24日、フランシスコ・ゴンサルベス（36）に短期騎手免許を交付すると発表した。期間は5月2日（土）から6月28日（日）まで。身元引受調教師は和田勇介師（美浦）、契約馬主は中村祐子氏。ゴンサルベスはブラジル出身で06年にブラジル騎手免許を取得。11/12年シーズンにサンパウロ地区で見習いリーディング、翌シーズンには総合リーディングタイトルを獲得した。13年にブエノスアイレスに拠点を移し、移籍2年目の14年