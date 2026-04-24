◇MLB パドレス10-8ロッキーズ(日本時間24日、クアーズ・フィールド)パドレスのメーソン・ミラー投手が球団記録タイの33回2/3イニング連続無失点記録に到達しました。チームは3点ビハインドの9回、2本のタイムリーとガビン・シーツ選手の起死回生の3ランで一挙5点を奪い逆転に成功すると、その後は9回に守護神ミラー投手がマウンドへ登板。最速101.3マイル(約163キロ）のストレートを武器に打者を圧倒し、1アウトからヒットを許し