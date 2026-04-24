◆静岡県高校総体陸上対校選手権大会中部地区予選会（２４日・草薙総合運動場陸上競技場）男子ハンマー投げで宮崎秀明（城南静岡３年）が、５７メートル００の大会新で初優勝した。２投目に従来の記録（５４メートル２６）を２メートル以上更新。「そんなに跳んでいる感覚はなかった」。２週間前の中部選手権で出した自己ベストの５７メートル１２には、わずかに届かなかった。全国総体につながる大事な初戦で、収穫は十分だっ