韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の日本人メンバーで、ＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良の美しいショットにファンからの反響を呼んでいる。宮脇は２４日に自身のインスタグラムを更新。馬の絵文字とともに「金髪ポニーテール」とつづり、複数枚の写真を公開。ボディラインが強調された黒のロングシャツを身にまとい、イメージ激変のポニーテール姿をアップした。この投稿にファンからは