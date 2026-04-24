◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）オリックス・麦谷祐介外野手が２４日、球団イベント「あなたの夢叶えますｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＢｓ選手会」に参加した。ファンの夢を選手会が選び、球団が夢をかなえるお手伝いをする企画。一般女性で麦谷の大ファンだという高橋良子さんの前に、サプライズで登場した。２８日に７２歳の誕生日を迎える高橋さんは、麦谷からサイン入りユニホームのプ