スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。巨人―中日の２連戦について語った。２１日に長野オリンピックスタジアムで行われ、２−１で巨人が勝利した試合に触れた高木氏。自責点０で負け投手となった先発・金丸夢斗投手に対し「金丸、かわいそうに」と漏らすと、３失策の中日について「ま、エラーは仕方ないって言ってもね。キャッチボールだからな、これ。送球ミスなんだよ、ほとんど。だから、