◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）オリックス・横山楓投手が、出場選手登録を抹消された。２５年のシーズン途中に支配下返り咲きを果たした右腕。プロ５年目の今季は自身初の開幕１軍入り。２１日のロッテ戦では１回２失点で今季初黒星を喫していた。ここまで７試合で１勝１敗１ホールド、防御率３・００だった。代わって、西武から２５年オフの現役ドラフトで新加入した平沼翔太外野手が初昇格