鹿児島県内の優れた広告に贈られる鹿児島広告協会賞の授賞式が開かれました。 この賞は県内のメディアや広告会社などでつくる鹿児島広告協会が毎年、表彰しているもので、今年で51回目です。 今年は104の応募作品の中から、新聞広告やテレビ・動画広告など12部門で36作品が受賞しました。 音声のみの広告から選出されるラジオ・オーディオ広告部門では、「山形屋食堂」の運営を行う鹿児島市が本社の「ベルグ」の『ふる