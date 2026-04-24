メインシナリオ・・・21日の安値1.3631カナダドル（以後、単位省略）から切り返し、一目均衡表の雲を上に突き抜けかけており、目先の下げが一巡した格好になっている。3月31日の高値1.3967から21日の安値1.3631までの下げに対する38.2％戻しの1.3759を上抜けば、半値戻しと基準線が重なる1.3799を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、61.8％戻しの1.3839が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、雲の下限の1.364