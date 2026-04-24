メインシナリオ…20日に9.800円超まで上昇したものの、その後は下げに転じている。5日線や転換線などを割り込んでおり、下落基調で推移するとみられる。その場合の最初のポイントは、一目均衡表の雲の下限の9.559となる。ここ抜けてくると、基準線の9.521、9.500円の節目、4月2日の安値9.347などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の9.688、ボリンジャーバンド＋1σの9.721、4