山形市内で麻薬を所持していたとして、警察は24日、南陽市に住む17歳の少年が麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕したと発表しました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、南陽市に住むアルバイト従業員の17歳の少年です。警察によりますと、少年は3月10日午後3時50分ごろ、山形市内で麻薬に指定されているLSDを含む紙片およそ0.037グラムを所持していた疑いが持たれています。管内を警ら中の警察官が職務質問