【WWE】RAW（4月20日・日本時間21日／ネバダ・ラスベガス）【映像】人気スニーカーで躍動する女子レスラー人気スニーカーを履いて戦う女子レスラーが、女子世界王者の必殺技を軽やかな前転で無力化。まるでアニメの戦闘シーンのような信じがたい回避劇に「すげえ」「マジかよ」とファンが語彙を失う名シーンが起こった。一方、足元にはストリートで人気のスニーカーを履いており、身体能力と同時に驚きの声が上がった。新女子