アメリカ中西部のオクラホマ州で23日、竜巻が発生し、少なくとも10人がケガをしました。黒い雲を伴いながら稲妻とともに進む竜巻。ロイター通信によりますとオクラホマ州の北部で23日、竜巻が発生し、少なくとも10人がケガをしました。地元の州知事は人口5万人の町が「深刻な被害を受けた」としていて、現場では捜索活動が続けられています。また、AP通信はオクラホマ州北部にある空軍基地も被害を受けたと伝えています。さらにこ