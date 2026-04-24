6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。4月23日（木）に放送されたSeason３第2話では、警察庁・総務課所属のキャリアである陸奥日名子（黒島結菜）が、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）の係長に就任した。すると年下の上司である日名子を前に、6係の草加慎司（遠藤憲一）は一気に言葉遣いがぎこちなくなり…。年下上司にたじろぐ草加を64歳俳優の遠藤が微笑ま