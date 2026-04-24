4月24日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」のチケット販売概要を発表した。 2戦先勝方式で行われるファイナルは、収容人数1万人以上を誇る横浜アリーナで開催。5月23日にGAME1、翌24日にGAME2が行われ、1勝1敗となった場合は中1日を空けた26日にGAME3が実施される。 Bリーグ公式チケットサービス「B.LEAGUEチケット」での販売日程は、5月18日12時15分からファイ