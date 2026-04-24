ハーモニック・ドライブ・システムズがこの日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の５７０億円から５９５億円（前の期比６．９％増）へ、営業利益が１５億円から２５億円（前の期６００万円）へ、純利益が１３億円から１５億８０００万円（同５４．５％減）へ上振れて着地したようだと発表した。 主に日本及び北米地域においてロボット向け、半導体製造装置向けの売上高が想定を上