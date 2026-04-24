マルセイユ(フランス1部)が今月8日に発表した新エンブレムに批判的なコメントが相次いでいる。現地メディア『RMCスポーツ』はベノワ・パヤン市長が「これほど醜いロゴは見たことがない。これは間違いであり、修正すべきだ」と反応したことを伝えている。9回のリーグアン優勝を誇り欧州カップ戦の常連でもあるマルセイユは、2004-05シーズンから星を頂点に配置してオリンピックを意味する「O」にマルセイユの「M」を重ねたエン