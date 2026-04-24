ＭＩＸＩがこの日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１６８０億円から１７１０億円（前の期比１０．４％増）へ、営業利益が２００億円から２２０億円（同１７．３％減）へ、純利益が１３０億円から１７０億円（同３．４％減）へ上振れて着地したようだと発表した。スポーツセグメントのベッティング事業などが好調に推移したことに加えて、営業外収益に為替差益を計上したことが寄与