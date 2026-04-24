JUICYJUICYが、3rdデジタルシングル「Dive Into The World」を本日4月24日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】JUICYJUICY、爽やかさと2000年代初頭の空気感が重なり合う「Dive Into The World」MV） 夏曲連続リリース第1弾となる本作は、抜けるような青空とはじける夏の高揚感を詰め込んだ青春サマーソング。作詞作曲は、YUKI JOLLY ROGERが担当した。メンバ