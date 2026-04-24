クスクスの正体とは？【画像を見る】クスクスとは？世界最小のパスタの正体や戻し方、意外な歴史を徹底解説最近、輸入食材店やカフェなどで見かけるようになった、小さな粒状の食材「クスクス」。一見すると穀物や雑穀のように見えますが、実は世界中で親しまれている「世界最小のパスタ」なんです。意外と調理も簡単、どんな料理にも合わせやすい万能食材クスクスについて、歴史や手軽な戻し方、そしておすすめレシピまで、詳しく