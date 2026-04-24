ドウシシャは4月20日に、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ夏」の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始した。サイズは、M（22〜24cm）とL（23〜25cm）の2種類。どちらも価格は2178円。●SNSで話題の「ひとつかみ」が涼しくなって帰ってきた今回、販売が開始された「ベビーゴリラのひとつかみ夏」は、2025年9月に発売されてSNSで話題になった、ベビー