ダイハツインフィニアース [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の64億円→79億円(前の期は76億円)に23.4％上方修正し、一転して3.9％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の38.3億円→53.3億円(前年同期は45.1億円)に39.1