オリックス・麦谷祐介外野手が、ファンの夢を叶えた。オリックスは24日からの日本ハム3連戦、28、29日のソフトバンク戦で、「あなたの夢叶えますpresentedbyBs選手会」を実施。麦谷の大ファンで、今月28日に72歳となる母・高橋良子さんの夢をかなえたいという娘の依頼を受け、2年目外野手は動いた。「ファンメッセージ動画撮影」と題し、良子さんが麦谷への思いを語っていたところに、麦谷がサプライズで登場。「自分