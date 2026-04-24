女性アイドルグループ・SDN48の元メンバーでタレントのKONAN（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子の出産予定日を過ぎ、入院したことを報告した。「まだなんかーい!!」とツッコミを入れ、「お腹パンパン、予定日も過ぎまくり、、、とゆー事で、今日から入院となりました」と大きなおなかを披露し、入院することになったことを報告した。「予定日より1カ月前に産まれたとか、20日前に破水した！とか話し聞いてたか