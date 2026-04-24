大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の変身プリチューム「キュアアルカナ・シャドウなりきりセット」が25日に発売される。【画像】本格的なデザイン！キュアアルカナの変身コスチュームセットキュアアルカナ・シャドウになりきれるカチューシャ・イヤリング・コスチュームのセットアイテムが新登場。対象年齢は3才以上で、価格は1万1440円（税込）。対象サイズは、身長約95〜115cm、胴囲約45〜53cmとなっている。