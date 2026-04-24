卵や鶏肉の価格高止まりがランチの定番「親子丼」にも影響を広げています。東京都内の店舗では、お昼時を前に看板メニューの仕込みに追われています。鶏と卵 はし田屋 渋谷店・高木荘一郎店長：卵の数はざっと120から130くらい。鶏肉は7kg、ランチだけで。お店が頭を抱えているのが、鶏肉と卵両方の価格の高止まりです。世界的に鶏肉の需要が増えるなか、餌代が高騰し、鶏肉も卵も値上がり基調が続いています。さらに強まっている